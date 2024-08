Así fue como Mildred “cocinó” su gran sueño

Mildred Blackwood es una mujer de 47 años, quien hace 13, tras el fallecimiento de su mamá, decidió aventurarse y dejar su tierra natal para cumplir el sueño de emprender.



Ella comenzó vendiendo rice and beans y otras comidas caribeñas de forma ambulante; pero, al poco tiempo, el pueblo de San Joaquín de Flores le abrió las puertas y por fin logró tener su local.

“Tenía que buscar la forma de llevar el sustento a la casa y qué mejor forma de hacerlo que con lo que mi mamá me había enseñado, de las cosas que aprendí de mi abuelo. Con mi esposo, empecé a ofrecer esos ‘rice’ y mi hijo vendía en el cole”, contó la emprendedora.

Fue así como, poco a poco, las comidas caribeñas de Mildred pasaron de las ventas ambulantes, a un local que inició con seis mesas y creció hasta tener 26 y a ofrecer empleo a 10 personas (ver nota completa en el video adjunto).



Asegura que el sabor de su rice and beans y de todos los platillos que prepara no sería el mismo si los productos no vinieran de las fincas de Guácimo, ese lugar que la transporta a su infancia y le recuerda cómo su mamá la sigue acompañando, gracias al legado que le heredó.



Esta limonense se define como amante del trabajo, de su cultura y quiere compartir los sabores del Caribe con quienes viven en la Gran Área Metropolitana.



Más información en Instagram: Comidas Caribeñas doña Mildred.