Aceites infusionados y pestos veganos: la nueva apuesta

La innovación de los alimentos no se queda atrás con nuevas tendencias y exigencias de los mejores comensales. Tal es el caso de aceites infusionados y pestos veganos que se abren paso en la mesa costarricense.

Pestos Veganos de Albahaca y Tomate Seco, Aceites Extra Virgen infusionados con Chile, Albahaca y Trufa, además de un Glaseado Balsámico Clásico son parte de la oferta tradicional que acerca a los consumidores nuevas formas de disfrutar la cocina italiana.

“Creemos que la innovación y la tradición pueden convivir perfectamente. Estas nuevas categorías reflejan nuestra capacidad de evolucionar junto con los consumidores, manteniendo siempre la calidad y autenticidad que nos distinguen”, señaló Eduardo Casarin, vocero de Filippo Berio.

Cada vez más, los ticos buscan adquirir productos como aceites de oliva de distintos procesos y presentaciones. Buscando ingredientes versátiles, sabores auténticos y productos de alta calidad que permitan cocinar con mayor creatividad, practicidad y sofisticación en el hogar.



Por lo que el mercado se expande cada vez más para satisfacer la exigencia del mercado costarricense.