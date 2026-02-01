Yokasta Valle: “Ya voté y los invito a todos a votar”

La campeona del mundo de las 105 libras, Yokasta Valle, hizo un llamado a los ticos a votar, luego de ejercer su derecho al sufragio la mañana de este domingo.

“Ya voté y los invito a todos a votar”, dijo la pugilista al salir de la junta receptora ubicada en la Escuela República de Haití, en Paso Ancho, San Sebastián.

Valle fue clara sobre la importancia de cada voto.

“Vengan todos. Luego no nos quejemos, ya que una persona hace la diferencia”, añadió.

A las 6 a. m. de este domingo abrieron sus puertas las 7.063 juntas receptoras de votos, a las que están llamados a emitir el sufragio 3.731.788 costarricenses.

Un total de 20 aspirantes a la Presidencia se disputan la silla grande de Zapote, mientras que la Asamblea Legislativa también espera los resultados de las nuevas 57 curules que ocuparán el Congreso.

Para conocer su lugar de votación, a los diferentes candidatos e incluso los resultados provisionales de la elección en tiempo real, puede visitar nuestro micrositio Tablero Electoral.



