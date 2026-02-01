Video: Patriótica Costarricense une a comunidad tica en Alemania durante elecciones

Un grupo de costarricenses residentes en Alemania se reunió este domingo en Berlín para cantar la Patriótica Costarricense, como antesala a la jornada electoral en la que acudieron a ejercer su derecho al voto.

El acto simbólico estuvo cargado de emoción y sentido cívico, aun a miles de kilómetros de distancia (ver video adjunto).

Saylin Granados, vocera del grupo, expresó que la participación en las elecciones representa mucho más que un trámite electoral. “Desde el extranjero, muchísimos ticos vinimos a ejercer nuestro derecho y deber al voto, con la esperanza de una sociedad que ha logrado pensarse en colectivo”, señaló. Para Granados, el ejercicio ciudadano implica asumir con responsabilidad política las decisiones, desde la empatía, la ternura y el respeto por la diversidad.

El encuentro también fue un llamado a comprender la democracia como un acto de servicio social. En su mensaje para Teletica.com, Granados instó a no depositar el malestar social en discursos que prometen orden y crecimiento desde la violencia o el egocentrismo, sino a responder con un compromiso ciudadano sano, respetuoso y solidario.

“Esto siempre va a ser un acto de amor social. Eso es la democracia”, afirmó.

La jornada electoral en Berlín se desarrolla en un contexto de crecimiento sin precedentes del padrón electoral. En el marco del Programa de Voto en el Exterior, vigente desde 2014, un total de 1.626 costarricenses están habilitados para votar en la capital alemana, lo que representa un aumento de 517 electores respecto a las elecciones de 2022, equivalente a un crecimiento del 46,6 %.

El padrón está conformado por 821 hombres y 805 mujeres y, debido a este incremento, por primera vez se habilitaron dos Juntas Receptoras de Votos, la 7064 y la 7065. El proceso cuenta con el apoyo de 24 agentes electorales —entre funcionarios consulares, voluntarios, representantes de partidos políticos y fiscales— todos debidamente capacitados por el Tribunal Supremo de Elecciones, garantizando así la transparencia y correcta ejecución del proceso.



