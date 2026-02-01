Video: Figura del deporte vivió por primera vez la fiesta del voto tras naturalizarse

El exgoleador y comentarista Claudio Ciccia supo lo que es votar por primera vez en Costa Rica luego de completar su proceso para obtener la nacionalidad costarricense.

En sus redes sociales, el uruguayo publicó un video donde mostró con orgullo el proceso para ejercer su voto, por primera vez, en el centro educativo I.E.G.B. Andrés Bello López en Santa Ana.

El charrúa, director de Deportivas Columbia y excomentarista de Teletica, lo hizo acompañado de su pareja, Carla Castro, y mostró toda su emoción.

“Es un día hermoso… Vivirlo a pleno y decirle: gracias, Costa Rica”, expresó.

Otra deportista que también tuvo el privilegio de emitir su sufragio por primera vez fue la boxeadora costarricense Naomy Valle.

Valle no pudo votar en las anteriores elecciones, pues era menor de edad, por lo que vivió con cariño ese momento.

“Emocionada por ser mi primera vez y feliz de tener un país con democracia. Les digo a todos que hay que respetar el resultado, todos somos un país unido, ya sea que haya segunda ronda o no, pero trabajando unidos por Costa Rica”, expresó.

Los primeros resultados de las elecciones presidenciales se darán a conocer a las 8:45 p. m., según informó el Tribunal Supremo de Elecciones.