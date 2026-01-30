Video completo: repase aquí ‘El Debate Final’ de Teletica

Cinco candidatos presidenciales se encontraron, este jueves, en El Debate Final de Teletica.



Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana; y José Aguilar, de Avanza, tuvieron una última oportunidad de convencer al electorado de cara a este domingo 1° de febrero.



Los aspirantes contaron con espacios “cara a cara”, donde se preguntaron entre ellos; pero también momentos abiertos de diálogo con temáticas de realidad nacional.

El debate fue presentado por el director de Telenoticias, Ignacio Santos, y se extendió por dos horas.

Si quiere repasar el video completo, puede hacerlo en el siguiente enlace de YouTube:







