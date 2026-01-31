Video: Australia recibe el primer voto costarricense en las elecciones nacionales de este 2026

Australia recibió este sábado el primer voto costarricense en las elecciones nacionales de este 2026.

Minutos después de las 4 p. m. (9 a. m. en Canberra, la capital australiana), se recibió el voto de Andrés Cordero Montero, el primer tico en ejercer el derecho al sufragio.

El consulado tico en Australia es el primero en todo el mundo en abrir sus puertas para la elección presidencial.

“Desde Costa Rica y para todo el mundo, deseamos unas elecciones en paz, tal y como ha sido tradición en nuestro país”, resaltó el Tribunal Supremo de Elecciones en un breve mensaje.

La de Canberra es la primera junta receptora de votos que se abrirá en todo el planeta, mientras que la última en cerrar sus puertas será la de California, en Los Ángeles, Estados unidos (9 p. m. hora de Costa Rica).

Estas diferencias se deben a los diferentes husos horarios en el mundo.

La elección en Costa Rica arrancará a las 6 a. m. y se extenderá hasta las 6 p. m.

Posteriormente, a las 8:45 p. m., el Tribunal Supremo de Elecciones brindará el primer corte oficial de resultados.

