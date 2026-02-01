Viajes de horas y banderas tricolor: así votan los ticos en el extranjero

Llegó el día en que miles de costarricenses ejercen su derecho al voto; muchos de ellos lo hacen fuera del país, por lo que se han desplazado desde distintas ciudades para participar en el proceso electoral.



En Francia, específicamente en París, varios costarricenses acudieron a ejercer el sufragio en un ambiente marcado por la democracia, donde predominaron los colores blanco, azul y rojo, así como las banderas de Costa Rica.



En Londres, Inglaterra, los ticos también se hicieron presentes con el objetivo de ejercer su derecho al voto.



Mientras tanto, en Madrid, España, un total de 726 costarricenses se han acercado a la Embajada de Costa Rica. En un ambiente de paz y civismo, los votantes entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense. Las autoridades esperan una mayor afluencia durante la tarde.



“Vivimos en Barcelona y desde que supimos que nos correspondía votar en Madrid decidimos hacer el viaje. Para nosotros es una prioridad que nuestros hijos entiendan el valor de la patria y la importancia de ejercer este derecho. Tenemos amigos de otros países de Centroamérica que no cuentan con esta posibilidad, y eso nos da aún más responsabilidad”, comentó Magda Rojas, Cónsul General de Costa Rica en España.

En Seúl, capital de Corea del Sur, los costarricenses también acudieron a las urnas. Fabiola Ibarra, quien reside en ese país desde hace seis o siete años, relató que debió viajar cerca de tres horas en tren para poder votar y recalcó que, aun viviendo en el extranjero, ejercer el sufragio es tanto un derecho como un deber. “V

ivir en el extranjero no me quita el privilegio de elegir libremente al próximo presidente de mi país”

, expresó Fabiola Ibarra.





La participación costarricense se extendió incluso al continente africano. En Nairobi, Kenia, dos costarricenses ejercieron su derecho al voto tras viajar cerca de nueve horas desde Tanzania para llegar a la Embajada de Costa Rica en ese país.