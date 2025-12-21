¿Venta de bancos y otros activos estatales? Esto dicen los aspirantes a la Presidencia

La idea de vender bancos y otros activos estatales que ya impulsó sin éxito el gobierno de Rodrigo Chaves seduce también a otros de las actuales aspirantes a la Presidencia de la República.

La propuesta aparece en cuatro de los 20 planes de gobierno de los candidatos a llegar a Zapote.

Se trata de Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista); Laura Fernández (Pueblo Soberano); Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Fabricio Alvarado (Nueva República).

Feinzaig propone la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) a entidades financieras internacionales “de primer orden”. Con los recursos que se consigan, el economista prevé la reducción de la deuda pública en 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Fernández, por su parte, menciona igualmente la idea de vender el BCR y el BICSA, pero con la intención de capitalizar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal fondo de pensiones del país y cuyo colapso se prevé ahora para alrededor del año 2047.

Hidalgo recomienda la venta del BCR con la intención de fortalecer el Fondo de Seguridad Nacional que se crearía en una eventual administración suya. La idea del socialcristiano es que los recursos de esa venta se concentren en el combate a la crisis de inseguridad que enfrenta el país.

Finalmente, Alvarado menciona la intención de vender “activos ociosos” del Estado, sin precisar cuáles.

“El Estado tiene una gran cantidad de bienes que no está utilizando, y que, en lugar de aportar al bien común, lo que hacen es generar gastos innecesarios en mantenimiento, seguridad y administración.

“Esta situación no puede permitirse y por eso Nueva República hará que esos activos se vuelvan en recursos que se destinen específicamente al pago de la deuda pública, pero que también permitirá ahorrar recursos que serán utilizados para atender la crisis de inseguridad y otras problemáticas que tanto le preocupan a los costarricenses”, dice el plan del candidato conservador.

El resto de los 16 aspirantes no registran ninguna propuesta en ese sentido.

