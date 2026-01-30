Vea aquí ‘El Debate Final’ de Teletica

Cinco candidatos presidenciales se encuentran, este jueves, en El Debate Final de Teletica.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana; y José Aguilar, de Avanza, tendrán una última oportunidad de convencer al electorado de cara a este domingo 1° de febrero.

Usted puede seguir la transmisión por medio Canal 7, Teletica Radio, la app TDMAX. También, encuentra la señal con interpretación Lesco en este enlace.

El canal de YouTube de Teletica.com está transmitiendo en vivo el careo entre los aspirantes.