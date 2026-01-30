TSE revela cuáles partidos inscribieron más personas para vigilar el proceso electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer, este viernes, que 93.934 personas quedaron debidamente inscritas como agentes electorales, que son los ciudadanos que de una u otra forma tienen una participación directa en la atención del proceso de votación el próximo domingo 1.° de febrero.

La mayor parte de esa cifra son fiscales partidarios: 53.251 personas propuestas por los diferentes partidos políticos y quienes se encargan de supervisar el proceso electoral.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es la agrupación que más fiscales registró con un total de 12.472, seguido por Pueblo Soberano con 11.524, Liberación Nacional con 10.451 y Coalición Agenda Ciudadana con 4.141, entre otros.

De la misma forma, seis partidos políticos juramentaron integrantes de juntas receptoras de votos, es decir, las personas que directamente asisten en la entrega y manejo de papeletas a los electores.

Ahí, el Partido Pueblo Soberano fue quien más inscribió, seguido de lejos por Liberación Nacional.

Para el voto en el extranjero, la Coalición Agenda Ciudadana inscribió a 35 personas y Liberación Nacional a 30.

En el proceso también participarán observadores nacionales e internacionales, dentro de los cuales están 48 representantes del Protocolo de Tikal y de Uniore; 54 de la misión diplomática; 27 veedores de la Organización de los Estados Americanos; 16 de la Universidad para la Paz; ocho representantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman; tres de la Unión Europea, entre otros.

Como observadores nacionales se acreditaron 838 personas, de los cuales 666 son de la Defensoría de los Habitantes; 91 de la Universidad de Costa Rica-CIEP; 49 del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, entre otros.

Adicionalmente, habrá 20.847 auxiliares electorales juramentados, 563 auxiliares contingentes, 775 personeros del Cuerpo Nacional de Delegados, 839 encargados de centros de votación, 105 integrantes de JRV voluntarios, 107 asesores electorales, 441 voluntarios en el extranjero, 3.067 guías electorales, 196 auxiliares de accesibilidad, 2.525 personas encargadas de transmisión de datos, 1.400 funcionarios del TSE, y más.

Blindaje del proceso

Además de ese control humano, el Tribunal Supremo de Elecciones recordó que uno de los controles que mayor reflejan la transparencia del proceso de votación es la posibilidad de consultar, el mismo día de la elección y a partir de las 10 p. m., la imagen de la certificación del resultado de la votación de cada JRV, la cual será colgada en el visualizador de resultados, ubicado en la página web del TSE (www.tse.go.cr). Esos son los resultados consignados por los propios integrantes de la mesa de votación.

Además de la rigurosidad de la custodia de todo el material electoral, el propio día de la elección, todas las papeletas deben estar firmadas al dorso por los integrantes de mesa.

Una papeleta sin al menos una firma de un miembro de mesa, equivale a un voto nulo. Por ello, es importante que a la hora de recibir la papeleta, la persona electora revise que en el dorso, esta contenga al menos una firma de un miembro de mesa.

Además, la cédula de identidad física será un requisito indispensable para ejercer el voto y los miembros de cada mesa pueden contrastar el rostro de cada elector con un padrón fotográfico que tienen todas las juntas y que el elector debe firmar antes de votar.

Finalmente, concluida la jornada electoral, los partidos políticos fiscalizarán el conteo de votos realizado en la JRV. Este proceso le dará una mayor garantía a cada agrupación partidaria de tener copia del resultado de la elección.

Además, en esta etapa podrán estar presentes los observadores nacionales e internacionales y medios de prensa que así lo hubiesen solicitado.

Las urnas se abrirán a las 6 a. m. y se cerrarán a las 6 p. m. en todo el país.

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 8:45 p. m. del domingo en medio del acto oficial de cierre de la elección del TSE. Telenoticias transmitirá la sesión y los resultados en vivo, lo mismo que Teletica.com a través del micrositio Tablero Electoral.