TSE inicia histórico escrutinio de elección de diputados

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició este lunes, por primera vez en su historia, con el escrutinio total y definitivo de las papeletas de diputados para el periodo 2026-2030.

En total, serán 57 curules que serán reconfirmadas por la autoridad electoral mediante ese conteo voto a voto.

En el proceso, además de los magistrados del Tribunal, hay fiscales de diferentes partidos políticos que siguen de cerca el proceso.

“El escrutinio es una revisión detallada del material electoral que a veces, frente a determinadas circunstancias, incluye el recuento. En esta ocasión, con la papeleta diputadil, habrá recuento del 100% de las juntas receptoras de votos.

“Hemos tenido una presencia robusta de fiscales. Esta mañana tenemos 21: cinco de Pueblo Soberano, cinco de Liberación Nacional, cinco de la Unidad Social Cristiana, dos de la Coalición Agenda Ciudadana y de algún otro partido político”, explicó Gustavo Román, vocero del TSE.

El escrutinio se da luego del proyecto de ley aprobado por el actual Congreso que obliga al Tribunal a que, ante resultados estrechos en la papeleta de diputados, realizara un recuento voto a voto.

Sin embargo, el TSE consideró que, para darle mayor tranquilidad, transparencia y garantías al proceso, iba a hacer un recuento de todas las papeletas.

El viernes pasado se terminó el escrutinio de la papeleta presidencial; empero, todavía no se hace la declaración oficial de ninguno de los dos procesos.

