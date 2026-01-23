TSE informa cuándo se conocerá primer corte de resultados de elecciones presidenciales

El primer corte de resultados de las elecciones presidenciales se conocerá a las 8:45 p. m. del próximo 1.° de febrero.



Así lo anunció este viernes la Directora General de Estrategia Tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Xenia Guerrero.



El conteo de votos se iniciará desde las 6 p. m., una vez cerradas las 7.154 juntas receptoras en todo el país.



Los cortes de resultados llegarán cada 15 minutos y se conocerán mediante el sitio web, la aplicación y las redes sociales del Tribunal.



Además, Teletica.com ofrecerá resultados en tiempo real en el apartado de Tablero electoral, lo mismo que durante la transmisión especial de Telenoticias.

La proyección del TSE es que para ese primer corte (8:45 p. m.) se tendrán escrutadas alrededor de un 35% de las juntas receptoras de votos.

Para transmitir esos datos, 450 funcionarios del TSE utilizarán una aplicación instalada en teléfonos móviles mediante un software creado por el propio Tribunal. Por ese medio se recibirán resultados de 4.422 juntas (62% del total).

Los resultados de las restantes 2.732 juntas (38%) llegarán por medio de tres centros de llamadas ubicados en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense (RACSA) y el propio TSE.

El último corte se enviará al mediodía del lunes 2 de febrero.

