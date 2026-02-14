TSE finaliza conteo manual de papeletas presidenciales tras dos semanas de revisión

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) finalizó este viernes el conteo manual de las papeletas presidenciales, luego de dos semanas de escrutinio exhaustivo.

El proceso se desarrolló sin reclamos y bajo estrictos estándares de transparencia, con jornadas extensas y la participación de cerca de 60 fiscales de partidos políticos, además de la presencia permanente de los magistrados.

La revisión incluyó la documentación electoral de todas las juntas receptoras de votos instaladas en el país para los comicios nacionales del pasado 1.º de febrero.

Aunque el proceso avanzó con normalidad, aún quedan pendientes dos tulas provenientes del extranjero que deberán ser contabilizadas.

Para el TSE, la conclusión de esta etapa, que verifica los votos para la Presidencia y Vicepresidencias, reafirma la transparencia y solidez del sistema electoral costarricense.

Con esta fase concluida, el Tribunal iniciará el próximo lunes el conteo manual de las papeletas para diputaciones, avanzando así en el escrutinio definitivo de las elecciones.