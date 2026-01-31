Tica radicada en Quebec, Canadá, viajará cerca de 9 horas para votar este domingo

Carmen Alfaro Méndez, costarricense y percusionista, se prepara para un viaje de casi nueve horas con el fin de ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales de Costa Rica.

La artista, quien cuenta con dos maestrías en percusión obtenidas en la Universidad de Música de Stuttgart, Alemania, trabajó durante casi 20 años en la Universidad Nacional. Desde el año pasado cursa un doctorado en percusión en la Universidad Laval, ubicada en Quebec, Canadá.

El viaje hacia Ottawa

Alfaro explicó que, junto con otros compatriotas, decidió organizarse para viajar hasta Ottawa, donde se encuentra el centro de votación habilitado. El trayecto incluye un recorrido de tres a cuatro horas hacia Montreal, condicionado por las inclemencias del tiempo, ya que actualmente se registra una tormenta ártica en la zona.

Después de pernoctar en Montreal, el grupo continuará hacia Ottawa en un viaje de aproximadamente cinco horas. Allí pasarán la noche para poder levantarse temprano el domingo y votar lo antes posible, antes de regresar a Quebec para cumplir con sus obligaciones laborales y académicas.

El costo del sufragio

La percusionista detalló que el viaje implica gastos de transporte, alojamiento y alimentación por al menos tres días, lo que representa cerca de 500 dólares, equivalentes a unos ₡250 mil colones.

“Eso es lo que cuesta la alimentación de un mes, pero lo hacemos porque votar es el poder ciudadano que tenemos para cuidar la casa. Así como algunos viajamos todos estos kilómetros, usted que vive cerca del centro de votación, hágalo. Costa Rica es nuestra casa, es el lugar donde vivimos, hay que cuidarlo”, expresó Alfaro.