¿Se puede votar con la nueva cédula digital?

Desde setiembre pasado, funciona en Costa Rica la Identidad Digital Costarricense (IDC) o cédula digital. Y aunque ese documento funciona para una gran mayoría de trámites como identificación oficial, no servirá para ir a votar este próximo domingo.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó, este jueves, que la ICD no será válida para ejercer el derecho al voto, al menos no en este proceso electoral.

Tampoco serán válidos la licencia de conducir o el pasaporte, dejando así a la cédula física como el único documento válido en las urnas.

Es importante recordar que la cédula debe estar en buen estado e idealmente vigente, pero incluso se admitirá si tiene menos de un año de vencimiento.

El TSE también reiteró que el voto asistido es exclusivo para personas adultas mayores o con alguna discapacidad y que tiene un carácter excepcional, por lo que no debe ser previamente valorado por cada junta receptora de votos.

Además, el elector deberá ingresar al recinto secreto con una persona costarricense, mayor de edad y de su confianza, nunca por un fiscal de ningún partido.

Adicionalmente, recordó que está prohibido el ingreso de animales al recinto de votación, con la única excepción de perros de servicio para personas con discapacidad visual o animales de apoyo emocional debidamente acreditados ante la junta receptora.

Dentro de los centros de votación solo pueden permanecer las personas que desempañan roles expresamente autorizados por el reglamento electoral, mientras que los electores deberán retirarse una vez emitan su voto.

Puede revisar el reglamento completo aquí.