¿Se puede entrar a votar con niños? Esto aclara el TSE

Durante cada proceso electoral surgen dudas sobre las reglas dentro de las juntas receptoras de votos. Una de las más frecuentes para este domingo es si los padres o encargados legales pueden ingresar con sus hijos menores al momento de ejercer el sufragio.

Teletica.com conversó con Alejandra Peraza Retana, jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quien explicó las disposiciones vigentes.

Peraza detalló que el reglamento contempla diferentes escenarios según la edad del menor:

Niños de brazos: El padre o madre puede ingresar con el pequeño hasta el recinto secreto de votación, siempre y cuando el menor no manipule ni marque las papeletas.

El padre o madre puede ingresar con el pequeño hasta el recinto secreto de votación, siempre y cuando el menor no manipule ni marque las papeletas.

Niños mayores: Si el menor ya tiene edad suficiente para permanecer bajo supervisión, puede quedarse dentro del aula donde funciona la junta, en un lugar visible y seguro para el votante.

Si el menor ya tiene edad suficiente para permanecer bajo supervisión, puede quedarse dentro del aula donde funciona la junta, en un lugar visible y seguro para el votante.

Adolescentes: En estos casos, la indicación es similar: el joven puede permanecer cerca, bajo la vigilancia del adulto responsable, sin intervenir en el proceso.

La funcionaria enfatizó que lo fundamental es garantizar la seguridad del menor y preservar la confidencialidad del voto. “Lo que no se puede permitir es que el niño manipule las papeletas o participe en la marcación”, subrayó.

Además, recordó que estas disposiciones están reguladas en el artículo 31 del Reglamento para el Ejercicio del Sufragio, documento que sirve de guía para capacitar tanto a auxiliares como a integrantes de las juntas receptoras de votos.

Con estas aclaraciones, el TSE busca brindar certeza a los electores y evitar confusiones durante la jornada electoral, especialmente en casos donde los padres no pueden dejar solos a sus hijos.