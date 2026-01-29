"¿Qué tal amigos?": Vea lo que dijo Abel Pacheco a pocos días de las elecciones
El exmandatario apareció en un video difundido por su hija, Yolanda Pacheco.
El expresidente de Costa Rica, Abel Pacheco, reapareció en redes sociales con un llamado a la ciudadanía a participar en las elecciones que se celebrarán este domingo.
En un video difundido por su hija, Yolanda Pacheco, el exmandatario invitó a los costarricenses a ejercer su derecho al voto y recordó la importancia de la participación democrática.
“El domingo iré a votar, por la Unidad, el partido que me hizo a mi presidente, pero quiero hacerles un llamado muy respetuoso, pero vehemente: vamos todos a votar. Los humanos necesitamos del aire para subsistir, las democracias necesitan votos para subsistir. Así que si queremos esta Costa Rica bella y buena, si queremos conservarla, vamos todos a votar”, expresó Pacheco.
Actualmente, el partido del exmandatario es liderado por Juan Carlos Hidalgo quien tiene un 2.5% de intención de voto, según la última encuesta de CIEP-UCR, publicada el martes.