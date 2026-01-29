"¿Qué tal amigos?": Vea lo que dijo Abel Pacheco a pocos días de las elecciones

El expresidente de Costa Rica, Abel Pacheco, reapareció en redes sociales con un llamado a la ciudadanía a participar en las elecciones que se celebrarán este domingo.

En un video difundido por su hija, Yolanda Pacheco, el exmandatario invitó a los costarricenses a ejercer su derecho al voto y recordó la importancia de la participación democrática.

“El domingo iré a votar, por la Unidad, el partido que me hizo a mi presidente, pero quiero hacerles un llamado muy respetuoso, pero vehemente: vamos todos a votar. Los humanos necesitamos del aire para subsistir, las democracias necesitan votos para subsistir. Así que si queremos esta Costa Rica bella y buena, si queremos conservarla, vamos todos a votar”, expresó Pacheco.

Actualmente, el partido del exmandatario es liderado por Juan Carlos Hidalgo quien tiene un 2.5% de intención de voto, según la última encuesta de CIEP-UCR, publicada el martes.