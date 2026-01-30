Pulseras, medallas religiosas y familia: el detrás de cámaras de ‘El Debate Final’

Oraciones, estudio, música, medallas, pulseras y, por supuesto, el apoyo de la familia fueron parte de los signos y acciones que marcaron la preparación de los candidatos antes de El Debate Final de Teletica.

El primero en llegar fue José Aguilar Berrocal, del partido Avanza. Para él, encomendarse a Dios fue clave; incluso su madre, Marcela Berrocal, le colocó un aceite traído desde Tierra Santa.

El candidato de la Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo Bogantes, también fue recibido en un ambiente de entusiasmo. En su bolsillo llevaba una medalla y compartió el significado de un mensaje particular que tiene tatuado en su brazo derecho (ver video adjunto).

El tercero en llegar fue Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, acompañado por una gran cantidad de simpatizantes que lo esperaron hasta la entrada de Televisora de Costa Rica. Al frenteamplista sus seguidores suelen regalarle pulseras, incluso con figuras de gatos, que él utiliza como símbolo de buena compañía.

Posteriormente, arribó Álvaro Ramos Chaves, del PLN, quien también fue recibido por una multitud de simpatizantes. Para él, el apoyo de su familia resulta fundamental en la preparación previa a un debate.

Finalmente, llegó Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana, quien se preparó repasando sus propuestas y dedicando tiempo a una actividad que disfruta mucho: estudiar acompañada de música.

Así se vivió la antesala de El Debate Final, donde cada candidatura buscó transmitir confianza y cercanía a los votantes indecisos.