Publicar encuestas este 1.° de febrero puede ser delito, recuerda el TSE
La prohibición aplica para personas físicas y jurídicas y se extiende a redes sociales y medios electrónicos, según recordó la presidenta del órgano electoral.
Luego de realizar su primera sesión extraordinaria del día de elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó la prohibición que existe de publicar encuestas y sondeos sobre temas electorales.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, se refirió al tema en conferencia de prensa.
La ley electoral prohíbe “la difusión o publicación, parcial o total, por cualquier medio, de sondeos de opinión y encuestas relativas a procesos electorales”, recordaron desde el Tribunal.
Cabe recordar que esta veda aplica tanto para personas físicas como jurídicas, incluidos los ciudadanos regulares, y se extiende a redes sociales y medios electrónicos.
“El incumplimiento de esa disposición de la Autoridad Electoral podría configurar el delito de desobediencia, castigado con penas privativas de libertad”, añadió el TSE.
A la jornada cívica de este 1.° de febrero, 3.731.788 costarricenses están llamados a votar y las 7.063 juntas receptoras de votos se encuentran abiertas hasta las 6 p. m.