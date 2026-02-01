Presidente Rodrigo Chaves votó en Guadalupe

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ya ejerció su derecho al voto. Lo hizo esta tarde en el Liceo Napoleón Quesada de Guadalupe.

El mandatario ejerció su derecho en la junta 1.080, siendo el elector 428.

Chaves llegó pocos minutos después de las dos de la tarde y, previo a su arribo, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad para facilitar el proceso de ingreso y votación.

El presidente ingresó al aula asignada en medio de consignas, entre ellas gritos de “Laura presidenta” por parte de algunos de los presentes, mientras completaba el trámite electoral.





En horas de la mañana, Chaves acompañó a votar a la diputada Pilar Cisneros a la Escuela de Excelencia Juan Santamaría, ubicada en el centro de Curridabat.

Este domingo, 3.731.788 costarricenses están llamados a votar para escoger al presidente número 50 de la historia.

​



