¿Por qué Carlos Alvarado no acompañó a Claudia Dobles a votar? Esto dice el expresidente

El expresidente de la República, Carlos Alvarado explicó por qué no acompañó a su esposa y candidata por el partido Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles a la hora de emitir el sufragio este domingo durante las elecciones presidenciales.

Dobles emitió su voto a las 10:30 a. m. de este domingo en la escuela Carlos Sanabria Mora en Pavas, San José, pero ahí no estuvo presente el expresidente Alvarado, quien se acercó al mismo centro educativo a hacer su sufragio pero pasadas las 2:30 p. m.

Consultado al respecto, el exmandatario explicó por qué no pudo estar con ella en ese momento.

“Hace ocho años, cuando yo era candidato, Claudia sostenía el hogar y cuidaba nuestro hijo, ocho años después a mí me toca mantener el hogar y cuidar a nuestro hijo, ese es el aporte que le he dado y cuando me pide un consejo claramente se lo doy”, explicó a Teletica.com.

Alvarado mencionó que le traía muchos recuerdos acudir a la escuela donde él y Claudia vivieron grandes momentos de su adolescencia.

“Por acá compartimos mucho cuando teníamos 15, 16 años, acá nos criamos y por acá nos dejaba el bus, así que ahora ver una futura presidenta es de mucho orgullo”.

Durante su visita al centro de votación, Alvarado fue consultado además sobre los gestos realizados por el presidente

Rodrigo Chaves

hacia simpatizantes tras votar en Guadalupe, los cuales generaron críticas en redes sociales. El exmandatario evitó emitir juicios y destacó el ambiente cívico de la jornada.