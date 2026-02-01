¿Por qué aparecen fallecidos en el padrón de votantes? La explicación del TSE

¿Se ha preguntado por qué, al revisar el padrón electoral, todavía figuran personas que ya fallecieron? El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) explicó que, aunque el Registro Civil mantiene una actualización constante del padrón nacional electoral, existen casos en los que ciudadanos fallecidos en noviembre o incluso diciembre aún aparecen empadronados.



Según detalló la institución, esta situación se debe a que el cierre oficial del padrón electoral se realizó el 1.º de octubre de 2025. A partir de esa fecha, las personas que fallecieron posteriormente pueden seguir figurando en el listado utilizado para el proceso electoral.



La explicación tiene sustento legal. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Ley n.° 3504, establece en su artículo 81 que, durante los meses previos a una elección, no se pueden realizar modificaciones ordinarias a las listas de electores. No obstante, la norma sí faculta al Director del Registro Civil para corregir errores y cancelar las inscripciones de personas fallecidas, siempre que exista una resolución firme, incluso hasta el mismo día de la elección, mediante comunicación directa a las juntas receptoras de votos.



"En los cuatro meses anteriores a una elección no recibirá el Registro Civil gestión alguna que pueda modificar las listas de electores. Dentro de los tres meses anteriores a una elección, no podrán el Registro ni el Tribunal dictar resolución alguna que modifique las listas de electores. Sin embargo, el Director podrá corregir los errores que figuren en las listas, y además, cancelar las inscripciones de personas fallecidas, siempre que en ambos casos se haya producido la respectiva resolución firme; y puede hacerlo hasta el mismo día de la elección dirigiendo nota o telegrama a la correspondiente Junta Receptora de Votos. De dichas comunicaciones enviará copia inmediata al Tribunal Supremo de Elecciones y a los partidos políticos".

No obstante, el TSE insiste en que la actualización del padrón es permanente. “La actualización del padrón nacional electoral es una constante por parte del Registro Civil, incluso el día de hoy (1 de febrero), en caso de que se diera alguna defunción, se daría la comunicación inmediata a las diferentes Juntas Receptoras de Votos según corresponda”, aseguró Gerardo Abarca, director general en ejercicio del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.



El principal efecto de estos casos es estadístico, ya que las personas fallecidas que permanecen en el padrón terminan siendo contabilizadas dentro de los datos de abstencionismo electoral.