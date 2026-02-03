Por primera vez, TSE recontará totalidad de votos en elección de diputados

Por primera vez en la historia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recontará la totalidad de votos en la elección de diputados.

Así quedó dispuesto en la Ley 10.590, aprobada en octubre de 2024 por el actual Congreso, con la finalidad de “transparentar la voluntad popular” en las urnas.

El proceso será parte del escrutinio definitivo de las 7.154 juntas receptoras de votos que se habilitaron el pasado domingo en la elección nacional.

Ese reconteo, que antes era exclusivo para la papeleta presidencial, se extendió a la de diputados e incluso a las elecciones municipales luego de lo ocurrido hace dos años en las urnas, cuando el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) perdió la alcaldía de Orotina por solo dos votos, o el PLN un síndico por un empate.

El Tribunal realiza, desde este martes, dos jornadas de escrutinio diarias: una de 8 a. m. a mediodía y otra de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.

Por ley, ese proceso debe estar concluido en los 30 días siguientes a la elección, para el caso de la papeleta presidencial, y 60 días para la diputadil.

El escrutinio definitivo que llevan a cabo los magistrados es un proceso de revisión que incluye la apertura de cada tula o saco que contiene el material electoral, con el fin de examinar y calificar dicha documentación, iniciando con la elección de la Presidencia y Vicepresidencias de la República y posteriormente con la elección de diputaciones.

Las sesiones de escrutinio se transmitirán de forma ininterrumpida por el canal institucional de YouTube.

Además, en la página web del Tribunal y posterior al cierre de cada sesión, se publicarán las boletas de escrutinio de cada junta receptora y las actas con los resultados definitivos.

