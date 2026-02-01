Pilar Cisneros sobre elecciones presidenciales: "Creo que vamos a ganar holgadamente"

La diputada y jefa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, se mostró optimista sobre los resultados de la jornada electoral y aseguró que su movimiento hizo “todo lo que estaba a su alcance” para orientar a la ciudadanía.



En declaraciones brindadas este domingo, Cisneros destacó el trabajo voluntario de las personas que apoyaron la campaña, desde la fiscalización hasta la logística en los centros de votación.

​“Hemos tratado de atender a la gente lo mejor posible, orientarla, los videos de cómo votar, los desperdicios de su voto… y es increíble cómo la gente, por mutuo propio, dice ‘yo quiero ayudar’. Toda la gente que va a dar café y todo lo ha hecho de forma voluntaria, no se le ha pagado a nadie y no hemos tenido ningún problema”, afirmó.

Sobre sus expectativas, la diputada aseguró sentirse esperanzada con el resultado.

“Yo creo que vamos a ganar holgadamente, pero como le digo, esa es ya decisión del pueblo. Lo que hicimos, hicimos, hoy no hay nada que hacer más que esperar a que el pueblo decida”, expresó.

Cisneros también indicó que el partido cuenta con fiscales en prácticamente todas las mesas de votación del país, lo que les permite sentirse tranquilos respecto al proceso.

​“Hicimos todo lo que pudimos haber hecho y creo que lo hicimos bien”, añadió.

Durante la entrevista, la legisladora hizo un llamado directo a los votantes para marcar correctamente la papeleta y no invalidar su voto.

​“No desperdicien su voto, marquen con el callejón. Es tan fácil: una X abajo de la foto y una X abajo de la bandera. No enseñen el voto, no pongan absolutamente nada más”, insistió.

En un mensaje dirigido a los indecisos, Cisneros cuestionó los partidos tradicionales y el bipartidismo (ver video adjunto en la portada).

​"Que piensen en cuál es el país que quieren. Ya saben lo que da el bipartidismo, lo experimentamos 60 años, y saben lo que dio el PAC-CAC durante ocho años. Cambiar el color de la bandera no quiere decir que cambió la ideología”, manifestó.

La diputada defendió además la gestión de su agrupación y aseguró que, con una mayor cantidad de diputados, impulsarán proyectos de infraestructura clave.



Finalmente, Cisneros comparó el ritmo de desarrollo de Costa Rica con el de otros países de la región.

​“No puede ser que este país vaya a 10 por hora mientras nuestros vecinos van a 100 por hora. Vean lo que está haciendo Panamá. No es que seamos inútiles, es que hemos sido muy mal administrados”, concluyó.

Cisneros, periodista de origen peruano con una extensa trayectoria en medios de comunicación, actualmente es diputada y jefa de fracción del Partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026.



