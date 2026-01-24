¿No tiene cédula o está vencida? Esto dice el TSE de cara a las elecciones

Si extravió o tiene su cédula de identidad vencida o dañada, no se preocupe. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó, este viernes, los horarios de atención del Registro Civil en estos últimos días previo a las elecciones del 1.° de febrero.

Este sábado, las oficinas del Registro estarán abiertas de 8 a. m. a 4 p. m. en la sede central del Tribunal.

De lunes a viernes próximos, operará en horario normal, de 7 a. m. a 5 p. m., en todo el país.

Posteriormente, el sábado trabajará de 8 a. m. a 4 p. m. y el 1.° de febrero, el propio día de los comicios, todas las sedes del país abrirán sus puertas de 6 a. m. a 6 p. m.

“No queremos que nadie se quede sin votar por falta de cédula”, dijo la magistrada presidente, Eugenia Zamora.

¿Por qué es importante?

Presentar la cédula en buen estado es un requisito fundamental para ejercer el derecho al sufragio el próximo domingo 1.° de febrero.

Incluso, el Tribunal permite que se vote con la cédula vencida, siempre y cuando tenga menos de un año de vencimiento el propio día de la elección.

También es relevante aclarar que no se permitirá votar con licencia de conducir o pasaporte.