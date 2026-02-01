Niños de Tucurrique celebraron elecciones infantiles

Este 1.º de febrero, la comunidad rural de Tucurrique vivió una jornada distinta: lejos de las urnas oficiales, fueron los niños quienes asumieron el rol protagónico en las elecciones infantiles.

Este evento se desarrolló en el Centro Educativo Happy Kids con el objetivo de fortalecer la educación cívica desde edades tempranas.

Tucurrique votó en pequeño y soñó en grande.

​La iniciativa reunió a unos 100 niños, quienes participaron activamente acompañados por sus familias, en un ambiente que simuló una auténtica fiesta electoral.

La actividad buscó enseñar, de forma lúdica y participativa, el valor del voto y el compromiso con la democracia.

​“Para nosotros es un privilegio haber formado parte de esta linda iniciativa”, expresó María José León, representante del centro educativo, quien destacó la satisfacción de ver a cada niño involucrarse con entusiasmo en el proceso electoral.

La institución señaló a Teletica.com que este tipo de experiencias permiten inculcar valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad, pilares esenciales para la convivencia democrática.

“Esa es nuestra principal función como centro educativo”, subrayó León.

​La actividad cerró con un agradecimiento a toda la comunidad por sumarse y respaldar el proyecto, reafirmando que la formación ciudadana no comienza en la adultez, sino en la infancia, cuando se siembran las bases de una democracia más consciente y participativa.