Material electoral inicia el lunes su travesía hacia todos los rincones del país

A partir del próximo lunes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) iniciará con la distribución del material electoral que llegará a cada una de las 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) que recogerán la voluntad popular del electorado en las elecciones del 1.° de febrero.

La autoridad electoral informó, este viernes, que ese proceso se extenderá, según sus proyecciones, hasta el 15 de enero.

El empaquetado y acomodo del material electoral empezó el jueves con 95 funcionarios del Tribunal que trabajan a dos turnos: de 6:30 a. m. a 2:30 p. m. y de 2 p. m. a 9 p. m., únicamente de lunes a viernes.

Estos funcionarios, en promedio, tardan 45 segundos en preparar cada una de las tulas o sacos que viajarán a las diferentes comunidades.

Cada tula incluye más de 30 materiales y pesa, aproximadamente, 14 kilogramos.

“Dentro de los materiales incluidos se contará con un paquete de papeletas de color blanco (para elegir la Presidencia y Vicepresidencias de la República) y otro celeste (para elegir Diputaciones), cada uno con la cantidad exacta de papeletas, de acuerdo con los electores enlistados en las JRV.

“Del mismo modo, se incorporan lapiceros para sus integrantes, un Padrón Registro que contiene las actas de apertura y cierre de la votación, hojas para anotar las incidencias y los nombres, número de cédula y fotografías de los electores enlistados en la respectiva JRV, urnas, lista de votantes para colocar de manera visible en la entrada del aula, cartelones con los nombres de las candidaturas legislativas y crayones anaranjados para que el elector emita su voto, las directrices y normas para el funcionamiento de las JRV, sobres rotulados para depositar las papeletas, marchamos de seguridad y otros materiales menores como tijeras, bolsas de seguridad, cinta engomada, etc”, precisó el TSE.

Para quienes lo necesiten, también se ofrecerá una lupa, plantilla antideslizante, plantilla electoral en Braille, guía para firma, cobertor de crayón, mampara accesible y fichas de comunicación dirigidas a la población sorda.

Cada tula incluye, además, un chip de radiofrecuencia para rastrear su salida y regreso de la institución, estas se cerrarán con marchamos de seguridad e inmediatamente se colocarán en los vehículos transportadores que a su vez estarán custodiados por la Fuerza Pública y personal del TSE.

El lunes se distribuirá cerca del 28% de la totalidad de las tulas, correspondientes a tres rutas que incluyen el cantón Central San José, Alajuelita, Escazú, Belén, Flores, Santa Bárbara, Central Alajuela, Montes de Oca, Curridabat, La Unión, Central Cartago, Dota, entre otras circunscripciones.

Por su parte, el martes 13 de enero llegará el material a los cantones de Palmares, San Ramón, Esparza, Central Puntarenas, Abangares, Bagaces, Liberia, Santa Cruz, entre otros. El miércoles 14 arribará a Nicoya, Hojancha, Lepanto, Cañas, Tilarán, Upala, Pococí, Guácimo, Siquirres, Desamparados, Aserrí, Puriscal, Orotina, Garabito, entre otros lugares.

El jueves se completará el envío al cantón central de Limón, Talamanca, Parrita, Quepos, Poás, Grecia, Zarcero, San Carlos, Pérez Zeledón, Buenos Aires y más. El viernes el material irá a Los Chiles, Sarapiquí, Corredores, Golfito, Osa, Tibás, Santo Domingo, Central Heredia, San Rafael, Goicoechea, Oreamuno y Turrialba.

Cuando las tulas llegan a cada localidad, se entregan a la junta cantonal en coordinación con la persona asesora electoral del TSE. Posteriormente, serán trasladadas al integrante responsable de cada una de las JRV.

Dentro del proceso de distribución se utilizarán helicópteros, vehículos de doble tracción, camiones y lanchas en las zonas costeras, indígenas y de difícil acceso.

