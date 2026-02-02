Lluvia, puentes improvisados y 10 horas a pie alejaron de urnas a comunidades cabécares

Las condiciones climáticas y el deterioro de la infraestructura volvieron a evidenciar las brechas que enfrentan las comunidades indígenas cabécares en Alto Talamanca durante un proceso electoral. Para muchos pobladores, el ejercicio del voto no dependió únicamente de la voluntad, sino de superar obstáculos naturales y estructurales.

Kenny Reyes, indígena cabécar que vive en la comunidad de Pico Blanco, explicó que para poder votar debía desplazarse hasta Bajo Bley, en Telire, un trayecto de aproximadamente cinco horas a pie a través de la montaña. El recorrido, que implica cruzar varios puentes en mal estado, se vuelve aún más peligroso durante la época lluviosa, haciendo que el viaje de ida y vuelta represente cerca de 10 horas en condiciones de alto riesgo.

Desde la zona más alta de Alto Talamanca, Reyes envió un mensaje directo a las autoridades electas, pidiendo que no se olvide a los territorios indígenas históricamente abandonados. Señaló que las intensas lluvias, que se mantienen desde días anteriores, complicaron aún más la movilidad en la región, provocando que algunas personas no lograran trasladarse a votar, mientras que otras sí lo hicieron, aun poniendo en peligro su vida.

Kenny explicó que, en su caso, decidió no arriesgarse debido a la fuerza de las lluvias y al aumento del caudal de los ríos, los cuales deben cruzarse para llegar a los centros de votación.

“Aquí no hay caminos fáciles, son ríos peligrosos y puentes muy peligrosos también”, indicó al describir las condiciones que enfrentaron quienes decidieron ejercer su derecho al voto en estas comunidades remotas.

El líder indígena también destacó que muchos de los puentes son estructuras improvisadas, construidas por los propios pobladores ante la falta de apoyo estatal. Estas obras rudimentarias, hechas con materiales que no resisten la lluvia constante, representan un peligro permanente, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando el deterioro se acelera.

Reyes hizo un llamado a que la situación de Alto Talamanca sea tomada en cuenta por el próximo gobierno. Agradeció a quienes han apoyado a la comunidad y pidió que su testimonio llegue a más personas, con la esperanza de que no se olvide a un pueblo que, aun en condiciones adversas, sigue luchando por ser escuchado.