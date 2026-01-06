Laura Fernández confirma que solo asistirá a cuatro debates

La candidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, confirmó que solo asistirá a cuatro debates antes de las elecciones del 1.° de febrero próximo.

Luego de semanas de cuestionamientos por su ausencia en diferentes careos, la campaña de la “continuidad” dio a conocer que únicamente asistirá a los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, Trivisión, Radio Columbia y Monumental – Repretel.

“La agenda de nuestra candidata la define la campaña y el pueblo, no determinados medios de comunicación con intereses particulares”, dijo la campaña.

Fernández ya había declinado participar en eventos organizados por universidades públicas y privadas, cámaras y medios de comunicación como OPA y Teletica.

La decisión se tomó, según la agrupación, luego de “revisar exhaustivamente la apretada agenda de nuestra candidata”.

Este martes también se confirmó la renuncia de Carlos Valenciano como encargado de finanzas de la campaña de Pueblo Soberano.

“Efectivamente, por el volumen de trabajo que implica el área de Finanzas y sus múltiples compromisos empresariales, don Carlos Valenciano decidió no continuar como el Encargado de Finanzas, área de la campaña que se gestiona ahora desde una Comisión de trabajo", dijo el jefe de campaña, Francisco Gamboa.

El también candidato a diputado añadió que Valenciano seguirá siendo parte del equipo de trabajo pero como asesor en temas financieros y una "persona de confianza" de Laura Fernández.