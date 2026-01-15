Jueces piden a candidatos que, gane quien gane, no deslegitimen ni presionen indebidamente al Poder Judicial

A pocas semanas de intensificarse la campaña rumbo a las elecciones nacionales de 2026, la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) hizo un llamado público a todas las personas candidatas a la Presidencia de la República para que mantengan un compromiso firme con la independencia judicial y el respeto al Estado de Derecho.

La asociación reiteró su preocupación por los discursos y prácticas que puedan debilitar la institucionalidad democrática del país.

"La independencia judicial es una garantía constitucional y un derecho humano fundamental, indispensable para el funcionamiento del Estado de Derecho y la defensa de la democracia costarricense. Por ello, exhortamos a quienes aspiran a gobernar el país a respetar irrestrictamente este principio" destacó ACOJUD.



En el documento, la asociación pidió a los aspirantes presidenciales que, en un eventual mandato, se abstengan de deslegitimar o presionar indebidamente a la Judicatura y al Poder Judicial en general. Asimismo, insistió en la importancia de respetar la división de poderes y promover el diálogo respetuoso como vía para el consenso y la mejora institucional.



Otro de los puntos que destacaron es la necesidad de que las personas candidatas expongan, de manera seria, argumentada y transparente, sus posiciones sobre el funcionamiento y el fortalecimiento del Poder Judicial, así como su visión de las políticas públicas que impulsarían desde el Poder Ejecutivo en materia de justicia.

ACOJUD subrayó que estas propuestas deben contemplar, además, las asignaciones presupuestarias necesarias para el combate efectivo de la criminalidad, uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el país.

La organización también reiteró un reto planteado hace cuatro años: que quien resulte electo o electa impulse, desde la Presidencia, una reforma en la Asamblea Legislativa para modificar la metodología de elección de las personas magistradas propietarias y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.

"Esta reforma debe incorporar estándares internacionales de objetividad, transparencia e independencia, y reducir el peso de la entrevista de carácter subjetivo ante la Comisión Permanente de Nombramientos, de forma que no supere el 10 % de la calificación total de cada aspirante", agregó ACOJUD.



Finalmente, la asociación propuso la creación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa, con participación de la ciudadanía organizada y de actores interesados en el tema de justicia —incluida la propia ACOJUD—, para analizar las iniciativas legislativas que impacten al Poder Judicial y a la judicatura en particular.