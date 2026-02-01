Jornada tranquila: TSE no ha recibido informes de violencia en centros de votación

Durante la segunda conferencia de prensa de este 1° de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que no ha recibido informes de violencia en los centros electorales, aunque sí se han atendido otro tipo de situaciones.

Así lo confirmó Gerardo Abarca, director del Registro Electoral.

“No tenemos información específica de casos de violencia en centros de votación. Se han presentado situaciones dentro de la dinámica de un día normal y todo ha sido abordado de manera inmediata, sin escalar a poner en riesgo la jornada”, detalló.

Sobre estas situaciones, aseguró que se trata de tres tipos de incidentes.

Lo primero es acerca de actividades en lugares públicos: “temas como la colocación de toldos en las afueras de los centros de votación, perifoneo, desfiles, caravanas de vehículos, tumbacocos y actividades en los alrededores de los centros de votación, todo atendido de manera inmediata por agentes electorales. Todo se ha resuelto de manera inmediata”, añadió.

Abarca agregó que también se han reportado situaciones en las juntas receptoras y con los fiscales partidarios. Sin ahondar en detalles, aseguró que fueron “abordadas por los auxiliares electorales y se han resuelto de manera satisfactoria”.

Finalmente, desde el TSE recordaron que, una vez cerradas las urnas, se iniciará la transmisión de datos y a las 8:45 p. m. se ofrecerá el primer corte de resultados, que se proyecta tendrá entre 35 % y 40 % de las mesas escrutadas.



