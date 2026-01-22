Idespo también acerca a Laura Fernández a una victoria en primera ronda

La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) también pone a Laura Fernández muy cerca de una victoria en primera ronda.

El estudio, último antes de las elecciones del próximo 1.° de febrero, coloca a la candidata de Pueblo Soberano con una intención de voto del 39,9%, muy por encima de Álvaro Ramos (Liberación Nacional), su más cercano perseguidor con 6%.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aparece con 5,2% y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con 3,5%.

Estos son los candidatos que están por encima del margen de error de tres puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

El otro gran bloque del electorado son los indecisos, que llegan a un 35,2%.

Idespo precisa que de ese porcentaje que aún no sabe por quién votar, el 47,1% señala como razón principal que “le falta información para elegir por cuál candidato votar”. En segundo lugar, con un 29,5% aseguran que “no estoy seguro de a cuál candidato apoyar con mi voto”, mientras que un 11,6% afirma que “aún no he pensado por quien votar”.

El perfil de la persona indecisa está encabezado por mujeres (60.7%), con un leve predominio de edad de 50 años o más (38.5%), con secundaria (41.8%) y una condición económica media (61.5%). Los católicos son mayoría en este grupo con un 58.1%.

Sobre el nivel de seguridad de los votantes para asistir a las urnas, un 69.5% tiene certeza absoluta de hacerlo.

Los resultados del estudio se acercan mucho a la radiografía que presentó este miércoles el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, que le dio un 40% de intención de voto a Fernández.

La encuesta se realizó del 8 al 10 de enero y del 12 al 15 de enero de 2026, mediante entrevistas telefónicas a personas costarricenses o extranjeras nacionalizadas, de 18 años o más, usuarias de telefonía celular dentro del territorio nacional.

En total se realizaron 1.101 entrevistas completas, lo que corresponde a un error de muestreo estimado de ±3,0 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.