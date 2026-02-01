Expresidentes acuden a votar y envían un llamado conjunto en defensa de la democracia

En el marco de la jornada electoral, los expresidentes de la República se acercaron a las urnas para ejercer su derecho al voto y enviar un mensaje de defensa de la democracia costarricense. Se trata de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón Fournier, Abel Pacheco y Óscar Arias, quienes gobernaron el país en distintos periodos y bajo diferentes banderas políticas.

Óscar Arias Sánchez, dos veces presidente por el Partido Liberación Nacional (PLN) en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, aseguró que esta elección tiene un peso especial para el futuro del país (ver video adjunto en la portada).

​“Esta es una elección especial diferente, se están jugando valores que hemos heredado por generaciones”, afirmó Arias. Además, lanzó fuertes críticas al actual gobierno al señalar que “es un gobierno que miente siempre; cuando el señor Chaves dice algo que es cierto es porque se equivoca”.

Arias también defendió su legado político: “No hay nada que me llene más de orgullo que haberle servido a los costarricenses en dos ocasiones”.

Por su parte, Laura Chinchilla Miranda, presidenta por el PLN entre 2010 y 2014, compartió un mensaje cargado de simbolismo y civismo al acudir a votar.

​“Vistiendo la bandera de mi patria y con el corazón lleno de civismo y esperanza, ejercí mi derecho al voto”, expresó.

Chinchilla subrayó que, tras casi cinco décadas participando en procesos electorales, nunca había sentido con tanta fuerza el valor de su voto.

“Nunca antes había tenido tanta certeza del poder de mi voto para salvaguardar la democracia costarricense”, concluyó con un llamado a la participación ciudadana.

Luis Guillermo Solís Rivera, mandatario entre 2014 y 2018 por el Partido Acción Ciudadana (PAC), también destacó el componente generacional del proceso. En reiteradas ocasiones, el exmandatario ha expresado su apoyo a Claudia Dobles, exprimera dama en el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

​“Hoy, al emitir mi voto, lo hice acompañado de dos de mis hijas y mi nieto Emiliano. Tres generaciones que hemos vivido y queremos seguir viviendo en paz y democracia, sin crispación ni violencia”, manifestó Solís, reforzando el mensaje de unidad y convivencia pacífica.









Entre los exgobernantes que acudieron a votar también figura Rafael Ángel Calderón Fournier, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien presidió Costa Rica entre 1990 y 1994, así como Abel Pacheco de la Espriella, también del PUSC, mandatario en el periodo 2002-2006.

​La presencia de estos exjefes de Estado, provenientes de las principales fuerzas políticas del país, marcó una jornada simbólica en la que el énfasis no estuvo en las diferencias partidarias, sino en la defensa de la institucionalidad, el respeto al voto y la continuidad de la democracia como pilar fundamental de Costa Rica.





