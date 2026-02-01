¿Enfrentará problemas Keylor Navas por sondeo electoral en redes sociales? Esto dice el TSE

El arquero de los Pumas de la UNAM, Keylor Navas, realizó en su Instagram una encuesta en la que preguntaba a sus seguidores quién iba a ganar las elecciones de este domingo. Esto lo lleva a ser investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Este es un caso en donde sí puede actuar de oficio el Registro Electoral, que ya ha tomado nota de esta información para proceder con el respectivo proceso que corresponde ante una falta electoral de este tipo”, explicó en conferencia de prensa Gerardo Abarca, director del Registro Electoral.

Instagram de Keylor Navas

​Pero ¿cuál es el problema con lo que hizo Navas?

En horas de la mañana, el TSE recordó que la ley electoral prohíbe “la difusión o publicación, parcial o total, por cualquier medio, de sondeos de opinión y encuestas relativas a procesos electorales”.

“Eso está prohibido en el Código Electoral y cubre a personas físicas y jurídicas, partidos políticos e instituciones, de manera tal que la persona que incurra en esa falta electoral se expone a la imposición de una multa de entre 10 y 50 salarios base; la máxima en este momento es de 23 millones de colones”, detalló la magistrada del TSE, Eugenia Zamora.

En horas de la tarde, Navas borró su publicación, la cual ya no aparece en las historias de su perfil, y el TSE no ha comunicado qué sucederá con este caso en particular.

