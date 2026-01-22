Encuestas, fútbol y helados… Repase aquí ‘El Antidebate’ entre cuatro candidatos

Este miércoles, la producción del programa Sepamos ser libres realizó el llamado “Antidebate”, una modalidad de charla entre cuatro candidatos a la Presidencia de la República, sin guiones ni moderador.

En esta mesa de diálogo participaron Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio; y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana.

La conversación fue guiada únicamente por tarjetas con preguntas y un cronómetro: lo demás, estaba en manos de los aspirantes, quienes hablaron amplia y relajadamente sobre múltiples temas: encuestas, fútbol, helados y, por supuesto, temas de realidad nacional.

Además de la guía de preguntas, los participantes tuvieron un espacio de mesas “libres”, en las que las materias eran elegidas por los contertulios: estas giraron en torno a la seguridad, desigualdad económica, ROP, educación y hasta soluciones para las mujeres que tienen hijos y necesitan trabajar.

Puede repasar el debate completo en el siguiente enlace de Facebook Live: