Encuesta CIEP-UCR: Laura Fernández alcanza 44% en intención de voto a menos de una semana de las elecciones

La última encuesta del CIEP-UCR, previa a las elecciones presidenciales y publicada por Semanario Universidad, señala que Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), alcanzó un 43.8%, a diferencia del 30% que mostraban los datos en diciembre.



Mientras que la cifra de personas indecisas pasó de un 45% en diciembre a un 25.9%.



Muy abajo están los demás candidatos, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN ) pasó de un 8% en diciembre a un 9.2%.



Por su parte, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), pasó de un 4% a un 8.6%.



Ariel Robles del Frente Amplio (FA), bajó de un 5% a un 3.8%, José Aguilar Berrocal de Avanza, subió de un 0.1% a un 2.8% y Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) subió del 1% a un 2.5%.



Diputados



Mientras que la intención de voto por diputados la lideran las personas indecisas con un 39.9%.



Pueblo Soberano mantiene altas posibilidades de ser la fuerza dominante en el legislativo con un 29.5% y le sigue Liberación Nacional con un 9.2%.



El Frente Amplio tiene un 8.3%, Coalición Agenda Ciudadana un 3.9%, la Unidad Social Cristiana un 3.7% y Avanza se posiciona con 1.5%.



De acuerdo con Semanario Universidad, la encuesta del CIEP se realizó mediante llamadas a celulares y recogió la posición de 1.501 personas que antes no habían sido entrevistadas y que conforman una muestra representativa de la población mayor de 18 años, con ajustes de ponderación.



Además, según indican, las entrevistas se hicieron en un lapso que incluye el fin de semana previo a las elecciones, cuando se registró un mayor movimiento de los partidos, y también el lunes, pero sin considerar cambios posibles que pudieran haber ocurrido con el debate nocturno de radio Columbia y Universidad Latina de Costa Rica, y el de Repretel, en el cual sí asistió Fernández, ni tampoco la de Teletica, que será este jueves a las 8:00 p. m.

