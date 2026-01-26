El Debate Final de Teletica: la última palabra antes de las urnas

Este jueves 29 de enero, a partir de las 7 p. m., el debate de Teletica será el último que realizarán todos los medios de comunicación del país tras el cierre de la campaña electoral. No habrá más escenarios para corregir discursos, ajustar estrategias ni replantear mensajes: lo que ocurra aquí quedará como el cierre definitivo del proceso.



El contexto no es menor. Un día antes, el 28 de enero, se conocerá la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, un insumo clave que marcará el ambiente con el que los candidatos llegarán al debate.



Con esos datos sobre la mesa y sin más actos proselitistas por delante, el encuentro se convierte en una prueba de resistencia, coherencia y credibilidad entre los candidatos que más puntuaron en la encuesta.



El debate será moderado por el director de Telenoticias, Ignacio Santos, y se caracterizará por un formato en el que los aspirantes presidenciales pueden proponer los temas que desean abordar y, posteriormente, contar con espacios para preguntarse entre sí alrededor de esas temáticas, bajo un control estricto del tiempo y del uso de la palabra.



Para los candidatos presentes en este debate, el reto será aumentar o consolidar la ventaja que reflejan las mediciones en busca de un golpe final que logre mover a los indecisos. En este punto de la campaña, cada palabra pesa y cada error se magnifica.



El Debate Final se transmitirá por Canal 7, Teletica.com (con dos señales simultáneas, una de ellas con interpretación en LESCO) y la app de TDMAX, garantizando una cobertura multiplataforma y accesible para todo el país.



Una de esas plataformas, será la “segunda pantalla” a través del canal de YouTube Teletica Streams. Ahí se analizará en tiempo real el progreso del debate y el impacto de la conversación en redes sociales con un enfoque que motive a la población más joven al voto.



Más que un intercambio de propuestas, el debate marcará el cierre simbólico de la contienda electoral y el inicio de la reflexión final del electorado antes del domingo 1° de febrero.