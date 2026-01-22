‘El Antidebate’ de TDMás conquista a la audiencia y líderes de opinión

El Antidebate de TDMas, trasmitido este miércoles, se convirtió en tendencia nacional en redes sociales, donde miles de comentarios inundaron las plataformas digitales para elogiar la dinámica, incluyendo reacciones de figuras políticas y reconocidos creadores de contenido.



La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, destacó el espacio en su cuenta de Facebook, al señalar que permitió visibilizar las distintas opciones que tienen los electores para ejercer su voto.



“Ayer, en un ambiente fluido y sereno que proveyó el #Antidebate de @tdmascrc, muchos se dieron cuenta de que existen diversas opciones para votar. Vimos a un grupo de candidatos que representa un relevo generacional: competentes, experimentados y, sobre todo, gente decente que trata las diferencias con respeto”, comentó Chinchilla.



También se pronunció el periodista y exdiplomático Eduardo Ulibarri, quien resaltó el tono del encuentro.



“La decencia y civilidad del ‘antidebate’ organizado por ‘Sepamos ser libres’ es ejemplar. No hay concesiones entre los candidatos, pero sí respeto y confrontación de buenas ideas. Felicitaciones”, afirmó Ulibarri.



En la misma línea, la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero, señaló: “El antidebate de TDMás resultó el mejor debate”.

La periodista Marianella Cordero también expresó su opinión en redes sociales: “TDMás sorprendió y anoche, ganamos todos. TODOS. La televisión, el diálogo, la campaña. Y nuestra salud hepática y mental. Gracias TDMás. ¿Hacemos otro el miércoles, otra vez?”.

Por su parte, la activista y creadora de contenido Mía Fink escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias, gracias, gracias, Claudia Dobles, Ariel Robles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo, por esta muestra de democracia, en el marco de tiempos tan adversos”.

A estas reacciones se sumó Pietro Callandrelli, quien de manera emotiva compartió:

“Me emocionó casi hasta las lágrimas. Cuatro candidaturas en una discusión sana, constructiva, sin gritos, sin imposiciones, respetuosa. Los cuatro enfocados en buscar soluciones para el país, sin importar sus diferencias ideológicas o partidarias. Realmente fue un gusto mirarlos tendiendo puentes y no levantando muros. Esto es lo que nos caracteriza como costarricenses, esta es nuestra idiosincrasia, este es el Pura Vida, esto es lo que debemos defender este primero de febrero”.

Este mensaje fue compartido por más de 700 personas, incluyendo figuras como el embajador Rodrigo Carreras y el exministro Álvaro Ramos, padre del candidato del PLN.

Finalmente, otro de los generadores de opinión que destacó la experiencia fue Sergio Ortiz, quien además estuvo presente en las instalaciones del canal dando cobertura al evento.

“¿Saben qué siento al estar viendo el Antidebate de TDMás, Teletica Radio y Sepamos ser libres? Que estoy del lado correcto de la historia costarricense, porque estoy del lado de la democracia que se construye a partir del diálogo”, subrayó Ortiz.

El Antidebate rompió récords de visualizaciones en plataformas y conversación digital. Puede volverse a ver a través de la app de TDMAX, así como el Facebook y YouTube de Teletica Radio.