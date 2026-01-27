Del ‘Antidebate’ al Debate Final: el camino hacia el momento decisivo de elecciones 2026

Autor: Bernal Fonseca.

El Antidebate, realizado por TD+ y Teletica Radio el pasado miércoles 21 de enero, fue percibido por la ciudadanía como un punto de inflexión en la conversación política del país rumbo a las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.



En una propuesta distinta a los formatos tradicionales, donde prevalecieron el diálogo, la generación de acuerdos y un ambiente democrático, participaron los candidatos Claudia Dobles, Ariel Robles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo, demostrando que es posible debatir desde la diferencia con respeto y visión país.



El espacio se convirtió en tendencia el mismo día de su transmisión y, posteriormente, generó múltiples reacciones en distintos sectores: líderes de opinión, creadores de contenido, activistas y ciudadanía en general destacaron el valor del ejercicio y su impacto en el clima electoral.



Desde la percepción del público, el Antidebate representó un momento de esperanza en medio de la dinámica convulsa del acontecer político nacional, al evidenciar que es posible el diálogo entre visiones distintas, poniendo por delante el bienestar de Costa Rica.



A raíz de este impacto, Teletica decidió emitir nuevamente el Antidebate este miércoles 28 de enero a las 8 p. m., a través de la señal abierta de Canal 7, permitiendo que más costarricenses revivan un ejercicio que elevó el nivel de la discusión política.



Esta retransmisión funciona como antesala directa al momento más trascendental de la campaña electoral. Al día siguiente, el jueves 29 de enero a las 7:30 p. m., se llevará a cabo El Debate Final, el último espacio televisivo en el que los candidatos presidenciales podrán dirigirse al país antes de las urnas.



Con un formato respaldado por su trayectoria, su credibilidad y el impacto comprobado que tiene en la información del electorado, El Debate Final ofrecerá a los candidatos la oportunidad de confrontar ideas, formular preguntas entre sí y realizar su último llamado al voto.



De esta manera, Teletica consolida su rol como el escenario central de la conversación democrática, poniendo al servicio de la ciudadanía su capacidad de producción, innovación en formatos y alcance multiplataforma.



La audiencia podrá disfrutar de El Antidebate, la antesala del momento decisivo, este miércoles 28 de enero a las 8 p. m., y vivir El Debate Final, el jueves 29 de enero a las 7:30 p. m., por Canal 7 y demás plataformas: Teletica.com (señal con interpretación Lesco), Teletica Radio, el app TDMAX, Facebook de Telenoticias, YouTube de Teletica.com y la pantalla alternativa en el YouTube de Teletica Streams.