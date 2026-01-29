Debate Final de Teletica: ¿Qué necesita aclarar cada candidato para convencer?

Este jueves 29 de enero se llevará a cabo el Debate Final de Teletica, la última oportunidad que tendrán los candidatos Álvaro Ramos (PLN), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), José Aguilar (Avanza) y Juan Carlos Hidalgo (PUSC) para no solo posicionar sus principales propuestas de gobierno, sino también para aclarar temas sensibles que han generado cuestionamientos y ruido a lo largo de sus campañas.



En el caso de Álvaro Ramos, uno de sus principales retos será marcar distancia y aclarar su vinculación con figuras históricas del Partido Liberación Nacional. Aunque el candidato sostiene que representa a una nueva generación dentro de la agrupación verdiblanca, sus adversarios insisten en que forma parte de una estructura política tradicional y cuestionada, respaldada por figuras polémicas del PLN.



Si bien no existen señalamientos públicos por escándalos personales o legales, sí enfrenta un desafío de percepción pública, particularmente en cómo logra diferenciarse del pasado del partido. El Debate Final se convierte así en un espacio clave para recuperar confianza y atraer a un electorado que aún lo observa con reserva.



En cuanto a Claudia Dobles, los cuestionamientos al Partido Acción Ciudadana (PAC) continúan acompañándola en esta recta final. Escándalos ocurridos durante el gobierno de su esposo, el expresidente Carlos Alvarado, como el caso UPAD, así como críticas por la disminución en la inversión en educación o el impulso a la “Ley Antihuelgas”, siguen siendo temas recurrentes en los debates.



Uno de sus mayores desafíos será definir con claridad si su coalición asume responsabilidades del pasado o se desmarca de ellas, y explicar de qué manera su proyecto político representa una propuesta distinta a las administraciones anteriores.



Por su parte, Juan Carlos Hidalgo enfrenta su última oportunidad para convencer a un electorado que cuestiona si cuenta con el liderazgo suficiente dentro de su propio partido, especialmente tras la salida de varios diputados de la bancada del PUSC y las discrepancias públicas con legisladores que han votado en contra de su posición, como ocurrió en el debate sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

El Debate Final podría servirle a Hidalgo para reposicionar al PUSC como una opción viable, pese a que el partido no gobierna el país desde hace dos décadas. Además, sus propuestas para la reducción de impuestos y la reactivación económica requieren mayor claridad, con cifras concretas y plazos definidos.

En el caso de José Aguilar, es un candidato nuevo en un partido nuevo de esta contienda electoral; sin embargo, algunos de sus comentarios ya han generado preocupación en distintos sectores de la población. Entre ellos, su postura escéptica frente al cambio climático y la vacunación, temas que han encendido alertas en ámbitos científicos y de salud pública.

Asimismo, su propuesta sobre la suspensión de garantías constitucionales, alineada con posiciones similares a las de la candidata oficialista Laura Fernández y el aspirante de Nueva República, Fabricio Alvarado, continúa siendo blanco de críticas. El Debate Final representa una oportunidad para aclarar su postura en materia científica, ambiental y de salud pública, así como para profundizar en su visión sobre la inseguridad y la realidad cotidiana de la ciudadanía.

Finalmente, Ariel Robles. Sus adversarios y detractores lo confrontan constantemente por su posición ideológica, que lo vincula con regímenes autoritarios en América Latina. Aunque el candidato ha negado reiteradamente estas asociaciones, dentro de su partido persisten voces percibidas como condescendientes con ese tipo de sistemas.

A esto se suma la preocupación por eventuales aumentos de impuestos o medidas que podrían impactar al sector privado. El Debate Final se presenta como un espacio clave para que Robles explique cómo su enfoque ideológico podría beneficiar al país sin profundizar la polarización ni generar mayor división social.

El Debate Final se transmitirá por Canal 7, Teletica.com (con dos señales simultáneas, una de ellas con interpretación en LESCO), Facebook de Telenoticias y YouTube de Teletica.com; así como la app de TDMAX.

Además, habrá una “segunda pantalla” a través del canal de YouTube Teletica Streams. Ahí se analizará en tiempo real el progreso del debate y el impacto de la conversación en redes sociales con un enfoque que motive a la población más joven al voto.