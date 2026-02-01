EN VIVO
Costarricenses también viven la fiesta electoral en Francia

Un grupo de jóvenes luchan contra el frío a la espera de que abran las urnas en París, donde casi 900 personas ejercerán el sufragio.

Por Juan José Herrera 31 de enero de 2026, 19:55 PM

Un grupo de jóvenes costarricenses calientan el ambiente en París en las horas previas a que abran las urnas en la capital francesa.

Una de ellas es Luciana Mora Barboza, quien tendrá la oportunidad de ejercer por primera vez el derecho al sufragio y lo hará desde la mítica ciudad.

Junto a ella, casi 900 costarricenses más están inscritos para votar en París.

Observe más detalles en el video adjunto.

