Elecciones 2026
Costarricenses también viven la fiesta electoral en Francia
Un grupo de jóvenes luchan contra el frío a la espera de que abran las urnas en París, donde casi 900 personas ejercerán el sufragio.
Un grupo de jóvenes costarricenses calientan el ambiente en París en las horas previas a que abran las urnas en la capital francesa.
Una de ellas es Luciana Mora Barboza, quien tendrá la oportunidad de ejercer por primera vez el derecho al sufragio y lo hará desde la mítica ciudad.
Junto a ella, casi 900 costarricenses más están inscritos para votar en París.
