Costa Rica en las urnas, vista desde la diplomacia internacional
El embajador alemán en Costa Rica destaca la estabilidad institucional, la transparencia electoral y el rol del Tribunal Supremo de Elecciones como pilares que fortalecen la confianza internacional.
Desde la mirada de la diplomacia europea, las elecciones en Costa Rica representan mucho más que un ejercicio democrático periódico: son una muestra de estabilidad institucional en una región marcada por contrastes. Así lo expresa el embajador de la República Federal de Alemania en Costa Rica, Daniel Kriener, quien ocupa el cargo desde agosto de 2022 y observa el proceso electoral costarricense como un referente de orden, transparencia y confianza internacional.
Para Alemania y sus socios de la Unión Europea, Costa Rica es “un país muy importante, un país confiable”, con una trayectoria sostenida de estabilidad política y jurídica. En medio de una coyuntura geopolítica compleja, el diplomático subraya que países como Costa Rica permiten “construir un mundo basado en reglas”, una condición que la comunidad internacional valora profundamente por su coherencia democrática y su seguridad jurídica.
Desde su experiencia diplomática en otros países de América Latina, Kriener destaca la solidez del sistema electoral costarricense y el papel del Tribunal Supremo de Elecciones.
A su juicio, el país se distingue por “su transparencia en el proceso electoral”, así como por “el orden” y el acceso equitativo de partidos y candidatos a la prensa, elementos de los que —afirma— “el país puede estar muy orgulloso”.