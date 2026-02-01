Costa Rica en las urnas, vista desde la diplomacia internacional

Desde la mirada de la diplomacia europea, las elecciones en Costa Rica representan mucho más que un ejercicio democrático periódico: son una muestra de estabilidad institucional en una región marcada por contrastes. Así lo expresa el embajador de la República Federal de Alemania en Costa Rica, Daniel Kriener, quien ocupa el cargo desde agosto de 2022 y observa el proceso electoral costarricense como un referente de orden, transparencia y confianza internacional.

Para Alemania y sus socios de la Unión Europea, Costa Rica es “un país muy importante, un país confiable”, con una trayectoria sostenida de estabilidad política y jurídica. En medio de una coyuntura geopolítica compleja, el diplomático subraya que países como Costa Rica permiten “construir un mundo basado en reglas”, una condición que la comunidad internacional valora profundamente por su coherencia democrática y su seguridad jurídica.

Las elecciones en Costa Rica desde el punto de vista de un diplomático

Desde su experiencia diplomática en otros países de América Latina, Kriener destaca la solidez del sistema electoral costarricense y el papel del Tribunal Supremo de Elecciones.

A su juicio, el país se distingue por “su transparencia en el proceso electoral”, así como por “el orden” y el acceso equitativo de partidos y candidatos a la prensa, elementos de los que —afirma— “el país puede estar muy orgulloso”.

El embajador también resalta el respeto a los protocolos oficiales y a la inmunidad electoral de quienes integran las juntas receptoras de votos, aspectos fundamentales para el funcionamiento del sistema. Estas garantías refuerzan la legitimidad del proceso y consolidan la percepción de Costa Rica como un modelo democrático estable, especialmente cuando se compara con países donde, según recordó, los procesos han sido “muy intransparentes" y con claras desventajas para la oposición.





Finalmente, Kriener pone en valor la intensidad del debate electoral en Costa Rica. “Me llama la atención la cantidad de debates”, afirma, al compararlos incluso con la experiencia reciente en Alemania. Para el diplomático, esta dinámica resulta clave para las personas indecisas y contribuye a que los votantes “lleguen a una decisión a quién votar”, fortaleciendo así la participación ciudadana y la calidad democrática del país.

Daniel Kriener, embajador de la República Federal de Alemania en Costa Rica



