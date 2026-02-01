Consulados reportan alta participación de costarricenses durante la votación en el exterior

La jornada electoral en el extranjero avanza con una afluencia sostenida de votantes, según los reportes oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Costarricenses residentes fuera del país se han acercado a los consulados para ejercer su derecho al sufragio, en un proceso que se desarrolla de forma ordenada.

Desde las primeras horas del día se registró participación activa en sedes consulares ubicadas en ciudades como Berna, Viena y Madrid, donde se observaron filas de personas a la espera de emitir su voto.

¡En Berna, Viena y Madrid los ticos también votan! pic.twitter.com/oIDkhiUjaQ — TSE Costa Rica (@TSECostaRica) February 1, 2026

Las juntas receptoras de votos en Los Ángeles fueron las últimas en abrir debido a su ubicación geográfica. Con la apertura de este centro de votación se completó el total de 1.754 juntas receptoras habilitadas para el proceso electoral en el exterior.

De acuerdo con información confirmada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya hay costarricenses que emitieron su voto. Uno de los primeros electores en hacerlo fue Daniel Gutiérrez Alonso, quien sufragó en el CCNP-Central City Partners.

Las juntas en Los Ángeles ya están abiertas para recibir a los costarricenses.



Por su ubicación geográfica este centro de votación es el último en abrir, completando las 1754 JRV establecidas para este proceso electoral. pic.twitter.com/FOXRCOUVJH — TSE Costa Rica (@TSECostaRica) February 1, 2026

Asimismo, en Ciudad de México se reporta una alta participación de costarricenses que acudieron a las urnas para cumplir con este deber cívico.

En Ciudad de México y Los Ángeles se reporta una alta participación. pic.twitter.com/OfaBU81PUt — TSE Costa Rica (@TSECostaRica) February 1, 2026

El TSE recordó que la jornada de votación en el extranjero se desarrolla entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m., de acuerdo con el huso horario correspondiente a cada consulado.