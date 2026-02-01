¡Comienza la fiesta electoral! Costa Rica marcha hacia las urnas

A las 6 a. m. de este domingo abrieron sus puertas las 7.063 juntas receptoras de votos a las que están llamados a emitir el sufragio 3.731.788 costarricenses.

Desde esta hora y hasta las 6 p. m., el país decidirá a su presidente número 50, en un ambiente marcado por la polarización entre un numeroso bloque opositor y la continuidad que encarnan Laura Fernández y Pueblo Soberano.

Un total de 20 aspirantes a la Presidencia se disputan la silla grande de Zapote, mientras que la Asamblea Legislativa también espera los resultados de las nuevas 57 curules que ocuparán el Congreso.

Es importante recordar que las urnas permanecerán abiertas de manera ininterrumpida por 12 horas.

Una vez cumplido ese plazo, solo podrán votar las personas que ya estén dentro de sus respectivas juntas.

De ahí el llamado urgente de las autoridades a no dejar el voto para última hora.



Otro punto relevante es que para ejercer el voto es indispensable portar la cédula de identidad física, pues ningún otro documento será válido para ejercer el derecho al voto.



Recuerde que solo se puede votar con crayola y que cualquier otra marca fuera de una X será motivo de nulidad del voto, lo mismo que tomar fotografías o videos o enseñar la papeleta.



El documento también deberá tener al menos una firma de los miembros de mesa para ser válido.



Una vez cerradas las urnas, el Tribunal Supremo de Elecciones iniciará con la transmisión de datos y a las 8:45 p. m. ofrecerá el primer corte de resultados, que se proyecta, tendrá entre 35% y 40% de las mesas escrutadas.



Para conocer su lugar de votación, a los diferentes candidatos e incluso los resultados provisionales de la elección en tiempo real, puede visitar nuestro micrositio Tablero Electoral.

