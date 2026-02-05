Claudia Dobles traza “líneas rojas” al oficialismo en suspensión de garantías y reelección

La diputada electa Claudia Dobles aseguró, la mañana de este jueves, que cualquier intento de debilitar la democracia —como cree que puede serlo levantar las garantías individuales o permitir la reelección presidencial consecutiva— serán “líneas rojas” y no contarán con su voto en la próxima Asamblea Legislativa.

Precisamente, esos dos temas forman parte de un pacto que el Partido Frente Amplio (PFA) le invitó a suscribir, como parte del bloque opositor que tendrá la presidenta electa Laura Fernández en el próximo cuatrienio en el Congreso.

La excandidata evitó responder si firmaría el documento que se le hizo llegar este mismo jueves, pero enfatizó en que son compromisos que ella asumió públicamente en campaña.

Dobles mencionó, que en su lugar, pretende impulsar una agenda constructiva en temas de seguridad, educación, salud y costo de la vida.

En ese esfuerzo, dijo haber “tocado base” con el jefe de la fracción entrante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, así como la congresista electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.

Su expectativa es entablar contacto pronto con los voceros de los partidos Pueblo Soberano (PPSO) y Frente Amplio.

"En todas aquellas cosas que mejoren la seguridad de Costa Rica, seremos aliados. En todas las cosas que bajen el costo de la vida de los y las costarricenses y que nos beneficien en el largo plazo, también seremos aliados. "Todo aquello que debilite la democracia, serán líneas rojas para nosotros. En todo aquello, por ejemplo, que debilite nuestros derechos y garantías, no nos van a encontrar, encontrarán líneas rojas para nosotros. Nosotros lo hemos dicho muy abiertamente, no estamos de acuerdo con el levantamiento de garantías individuales, no estamos de acuerdo con la reelección consecutiva, jamás con la reelección indefinida", explicó la ex primera dama.

La futura congresista se comprometió a ser una representación "coherente" y "propositiva".

Dobles apuntó que hará una revisión de los proyectos de ley que la presente integración del Congreso no logre concluir, para valorar a cuales puede dar seguimiento a partir del 1.° de mayo próximo.