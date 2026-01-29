¿Aún indeciso? Tablero electoral de Teletica.com reúne a candidatos en un juego interactivo

¿Todavía no sabe por quién votar? El “Tablero Electoral” de Teletica.com reúne a los 20 candidatos a la presidencia en un micrositio informativo que incluye un innovador juego de mesa.

A pocos días de las elecciones, muchos costarricenses siguen sin tener claro su voto. Para ellos, Teletica.com ofrece un espacio digital con información clave en este proceso: el Tablero Electoral.

Al ingresar al sitio web, los usuarios pueden encontrar esta herramienta en la parte superior de la pantalla o en la barra de opciones. Allí se despliegan los perfiles de los 20 aspirantes a la presidencia de la República, junto con temas relevantes de la realidad nacional.

Pero el proyecto va más allá: los candidatos participaron en un novedoso juego de mesa creado por la redacción de Teletica.com, que reunió más de 200 preguntas de distintas temáticas.

Todas las partidas del Tablero Electoral están disponibles en el micrositio de Teletica.com, ofreciendo a los votantes una manera distinta y entretenida de acercarse a las propuestas y personalidades de quienes buscan llegar a la presidencia.