“A nadie le importa Heredia”: Marta Esquivel niega audio que circula en redes sociales

La candidata a diputada por Heredia de Pueblo Soberano, Marta Esquivel, reaccionó este martes a un audio que circula en redes sociales en el que supuestamente se escucha su voz, mientras lanza una serie de críticas contra la provincia a la que aspira representar en la Asamblea Legislativa.

“La verdad es que yo en Heredia no me siento cómoda, o sea, no era lo que yo quería y se los dije desde un inicio. Ahí que Juan Manuel vea a ver si es él el que invierte, a ver si sale, porque lo veo complicado. A nadie le importa Heredia al final y es la verdad, igual yo voy a salir”, se escucha en esa grabación.

La exministra y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) calificó ese audio como “completamente falso y creado con inteligencia artificial”.

Lo hizo a través de los canales oficiales de la campaña de Pueblo Soberano.

“Eso es parte de la campaña sucia que enfrenta el movimiento rodriguista ante la desesperación de otros grupos, por el gran apoyo que día a día nos brinda el pueblo costarricense.

“Le pido a toda la población no caer en ese juego de campaña sucia. Están usando tecnología para simular mi voz, pero es claramente identificable que no soy yo. Estoy comprometida con el Partido Pueblo Soberano, para llevar a doña Laura Fernández a la Presidencia de la República y lograr 40 diputados”, dijo Esquivel.

Tanto ella como la campaña de Laura Fernández rechazaron “de forma vehemente la campaña sucia de mentiras y la mala utilización de la tecnología para confundir al electorado”.