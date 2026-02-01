83% de los integrantes de juntas receptoras de votos son de Pueblo Soberano

El Partido Pueblo Soberano inscribió a 6.222 de los 7.520 integrantes de las juntas receptoras de voto (JRV), que representarán a los diferentes partidos políticos en las elecciones nacionales de este domingo.

Esto significa que la agrupación que impulsa a Laura Fernández tendrá un 83% de todos los miembros de las 7.063 JRV habilitadas, sin contar a los auxiliares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que terminarán de integrar las diferentes mesas.

Los integrantes de las JRV son precisamente quienes se encargan de recibir los votos de la ciudadanía y mantener el orden en el proceso a lo interno de cada junta.

Muy lejos de Pueblo Soberano aparece Liberación Nacional como la segunda agrupación con más integrantes de mesa con 721, mientras que Unidad Social Cristiana es tercero con 473.

El TSE informó que solo seis partidos mostraron interés por inscribir a miembros de las diferentes juntas.

Por el contrario, las agrupaciones sí inscribieron a 53.251 personas como fiscales partidarios.

Ahí el PUSC fue la divisa que más fiscales tendrá con 12.472, seguido por Pueblo Soberano con 11.524, Liberación Nacional con 10.451 y Coalición Agenda Ciudadana con 4.141, entre otros.



El TSE también recordó que los integrantes partidarios de las diferentes mesas deben ser imparciales en el ejercicio de sus funciones, pues incluso aunque vayan identificados con camisas o distintivos de sus agrupaciones, están obligados a acatar el ordenamiento electoral y proteger la libertad del electorado, lo mismo que garantizar la tranquilidad y el orden dentro de los locales de votación.