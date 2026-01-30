181 costarricenses podrán votar desde este sábado 31 de enero a las 4 p. m.

A esa hora se abrirán las urnas en Canberra, Australia, el primero de los 49 consulados habilitados en 42 países para recibir la voluntad popular.

En el otro extremo, la última junta receptora en cerrar sus puertas será la de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, que permanecerá abierta hasta las 9 p. m. del domingo 1.° de febrero.

Para este proceso electoral se inscribieron 67.270 votantes en el extranjero, de los cuales 33.580 son hombres y 33.690 mujeres.

Los países con más costarricenses inscritos son Estados Unidos (44.580), España (2.688), Canadá (2.132), Nicaragua (2.094), Panamá (1.950) y México (1.742).

Los consulados con mayor cantidad de electores inscritos son: Nueva York (19.100), Miami (7.547), Los Ángeles (6.138) y Atlanta (4.906); por su parte, los de menos votantes inscritos son los de la India (23), Turquía (19), Kenia (15), Indonesia (13) y Jamaica (11).

En las elecciones nacionales de 2014, se empadronaron 12.654 costarricenses que vivían en el extranjero; para el 2018, el padrón en el extranjero estuvo conformado por 31.864 personas, y en las elecciones de 2022 se enlistaron 50.833 electores.

